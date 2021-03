Lazio - Crotone, De Bari: "Non è un buon segnale per il futuro. Immobile? Mancano i suoi gol..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gabriele De Bari ha analizzato la prova della squadra di Inzaghi contro il Crotone: "Alla Lazio manca il gol di Immobile. Senza le sue reti si fa fatica. È grave aver concesso due gol al Crotone. I problemi della difesa non finiscono mai, due gol dovrebbero essere sufficienti. E invece non bastano a battere il Crotone. Non abbiamo grandi alternative, Caicedo ha fatto una partita straordinaria ma non è sempre così. Ci si aspettava una gara più abordabile, e invece abbiamo dovuto soffrire fino all'ultimo contro l'ultima in classifica. Non è un buon segnale in vista delle prossime sfide. La Lazio ha riserve, non ha panchina vera. E quindi sei penalizzato, anche i risultati sono diversi".

