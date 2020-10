Lazio, Cucchi: "Immobile raggiungerà Piola. Luis Alberto? Il migliore in Italia"

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il noto giornalista Riccardo Cucchi. È stata analizzata l'ultima partita contro il Bologna, dove a spiccare sono stati senz'altro Luis Alberto e Immobile.

CALCIO E COVID - "Dobbiamo abituarci, purtroppo. È una situazione di grande emergenza che riguarda la vita e il lavoro di tutti. Dobbiamo essere prudenti e anche il calcio deve fare i conti con questa nuova realtà. Il segnale che arriva che si può continuare, purtroppo senza tifosi, è un segnale positivo. Il virus penalizza tutti prima o dopo allo stesso modo, è un fattore nuovo che non eravamo abituati a considerare. Il protocollo ha dei margini di rischio nonostante la grande cautela e attenzione."

LUIS ALBERTO - "Esultanza polemica? Facile che qualche presente abbia espresso un commento non lusinghiero e con gli stadi vuoti si sente tutto. Probabilmente si riferiva a questo, non credo a nessuno della tribuna stampa. Deve essere applaudito, partita straordinaria, il gol che ha fatto è incredibile. Va a recuperare il pallone e si invola verso l'area di rigore, un'azione in solitaria. Penso che sia il più forte centrocampista in Italia, tra i top in Europa. Mi ricorda in certi momenti Frustalupi per la sua visione di gioco, sul piano dell'ispirazione e delle idee. Dietro il suo carattere schivo si nasconde un uomo di grande passionalità. Si vede dal temperamento e dal nervosismo che a volte non riesce a contenere.

LAZIO-BOLOGNA - "Mihajlovic gliel'ha fatta sudare a Inzaghi, l'ha preparata bene. Il Bologna è arrivato attrezzato tatticamente all'Olimpico, la partita non è stata facile. Dopo la bella prestazione in Champions c'era bisogno di una conferma anche in campionato dove l'avvio è stato più lento rispetto alle aspettative."

GLI UOMINI CHIAVE - "Reina è un portiere che ho sempre amato, fortissimo e completo. Vederlo in campo mi ha fatto piacere e ha dimostrato la sua tecnica e la sua esperienza, che saranno utilissime anche a Strakosha. Fares è arrivato un po' in sordina e invece si è integrato benissimo. Si è inventato una rovesciata straordinaria per il gol di Immobile, ha dimostrato il suo coraggio e il fatto di star bene in questa squadra. Immobile sta scrivendo una pagina straordinaria della storia della Lazio, credo e mi auguro che possa raggiungere e scavalcare Piola. Lui e Luis Alberto sono l'emblema della squadra."

AKPA AKPRO - "Ragazzo straordinario, in pochi conoscevano la sua esistenza. Il gol in Champions è il più grande premio per la sua storia e i suoi sacrifici, sono contento che la Lazio abbia creduto in lui. Ha qualità umane importanti oltre che tecniche, si è già legato a questa squadra stando alle sue parole e al suo atteggiamento in campo."

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND - "Da anni non vedevo 45 minuti giocati così da una squadra italiana. In pochi hanno sottolineato il primo tempo fatto dalla Lazio, una delle migliori prestazioni mai viste.

FORMELLO - Lazio, Milinkovic e Marusic in gruppo. Escalante e Leiva ai box

Lazio, Piscedda: "Avere una rosa ristretta penalizza. Ma se stanno bene i migliori..."

TORNA ALLA HOME PAGE