Lazio, Cucchi: "Nel derby il pareggio più importante della stagione"

La Lazio archivia il derby e inizia a pensare alla partita con la Spal. Inzaghi ripartirà dagli errori della stracittadina per far tornare la sua squadra nella versione vista fino alla gara con il Napoli di Coppa Italia. Ai microfoni di Lazio Style Radio Riccardo Cucchi ha commentato la partita dei biancocelesti contro la Roma: "Ci sono stati errori, mi aspettavo soprattutto nel secondo tempo che ci fosse una fiammata per uscire dalla morsa della Roma. Non vorrei dimenticare comunque il tiro finale di Milinkovic. Vedere situazioni di gioco come quella che ha portato al pareggio biancoceleste è raro. Acerbi è stato abilissimo a sfruttare l'azione per segnare il pareggio".

PUNTO IMPORTANTE - "Il tema su cui si deve riflettere è che forse si sta capendo come gioca la Lazio. La Roma ha fatto una gara di grande dispendio fisico, ma comunque è riuscita a bloccare i biancocelesti. Questo è comunque il punto più importante della stagione per come è maturato. Per la prima volta la Lazio non è riuscita a fare la sua partita, come per esempio nel derby d'andata o anche a San Siro con l'Inter nonostante la sconfitta. La fase difensiva ha rappresentato l'aspetto migliore. La Roma è stata pericolosa, ma non tanto come la mole di gioco prodotta grazie alla retroguardia biancoceleste. E anche Strakosha ha avuto un'incertezza, ma ha fatto un paio di ottime parate".

LA GRANDEZZA DELLA NORD - "Nella storia delle scenografie da stadio è la più originale. In pochi in passato hanno avuto l'idea di utilizzare un capolavoro come quello di Michelangelo per trattare un tema come quello della creazione con riferimento alla Lazio. Faccio i miei complimenti a coloro che l'hanno ideata, che l'hanno realizzata e a chi ha contribuito a realizzarla alzando i cartoncini i modo perfetto".

