Lazio, Cucchi su Chinaglia: "Cercavo la sua sagoma dalla Curva Nord"

Sarà per sempre nei cuori dei tifosi della Lazio. Il primo aprile è una data carica di commozione, il ricordo di Giorgio Chinaglia ci accompagna in un giorno triste e pieno di malinconia. La stessa che ha espresso Riccardo Cucchi sul proprio account Twitter in occasione dell'anniversario della morte di Long John: "Cercavo la sua sagoma dalla Curva Nord. Il campo era lontano, ma lui era inconfondibile. E quando prendeva palla impossibile per noi rimanere seduti. Un boato, il nostro urlo, lo accompagnava. Sempre…Chinaglia".

CALCIOMERCATO LAZIO, MEZZA LONDRA VUOLE LOVREN

CALCIOMERCATO LAZIO: "CON I SOLDI DI MILIK, NAPOLI SU IMMOBILE"

TORNA ALLA HOMEPAGE