Lazio, D'Amico: "Campagna acquisti quasi nulla, la squadra è incompleta". E su Sarri...

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Vincenzo D'Amico ha espresso il suo punto di vista sul mercato della Lazio e sulla contestazione andata in scena questa mattina a Formello: "Bisognava aspettarsela, la campagna acquisti è stata quasi nulla. Serviva un difensore centrale e non è arrivato, è stato preso Kamenovic ma c'era gia, serviva un vice Immobile ed è arrivata una punta esterna... Capisco i tifosi. Ripeto, è stata una campagna acquisti incompleta perché non è arrivato quel che serviva a Sarri".

RAPPORTO CON SARRI - "Sono curioso di vedere. Ma già il fatto del pranzo con la squadra è indicativo. E' quasi come se avesse voluto dire: ci siamo noi, dobbiamo cavarcela da noi. Ha dato forza a qualcuno che ne aveva bisogno nella squadra e ha voluto far capire che lui sta con la squadra. Se mi aspettavo questo mercato da Lotito? Come tutti gli anni speravo arrivasse qualcuno e invece niente. Ci ho creduto fino alle otto meno dieci di lunedì.."

LA STAGIONE - "Non saprei perché è una Lazio incompleta per come vede il calcio Sarri. Mi auguro che con passar del tempo Sarri possa smussarsi e migliorare la squadra a livello tattico; sono curioso di vedere se ci sarà una svolta ma i presupposti per cose davvero clamorose in senso positivo non paiono esserci".

FIORENTINA - LAZIO - "Senza Vlahovic ma con l'entusiasmo di un giocatore nuovo, Cabral, che ha qualità. E poi c'è la squadra che vuol far vedere che non era solo Vlahovic ma c'è un gruppo. E' il momento peggiore per la Lazio per affrontarla".

