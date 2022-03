Lazio, D'Amico ricorda Wilson: "Un fratello maggiore, capitano vero"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di

Giornata di forte commozione quella di oggi per tutto il mondo biancoceleste che si stringe per l'ultimo saluto al capitano di sempre Pino Wilson. Sono tantissimi i messaggi dei tifosi ma anche le parole commosse dei suoi ex compagni che Wilson lo hanno vissuto appieno in campo. "La fascia rossa la indossava solo lui, è bello che la Lazio lo ricordi così. Ora onoriamola. Wilson in campo è stato più il libero più forte di tutti, intelligente. E un capitano vero. Per me è stato un fratello maggiore, non ci siamo mai persi di vista, eravamo legati da una cosa troppo importante. Domenica andrò a trovare lui, Tommaso Mestrelli e Giorgio Chinaglia: noi di quella Lazio siamo tutti legati e per sempre", queste le parole di Vincenzo D'Amico sulle pagine de Il Messaggero.