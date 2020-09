Lazio, D'Amico su Muriqi: "Ottimo colpo tatticamente, ma sull'ambientamento..."

Vedat Muriqi ha sostenuto ieri le visite mediche con la Lazio e a breve il suo acquisto verrà ufficializzato. Un colpo importante visti anche i soldi investiti per il kosovaro, sul quale in molti hanno buone aspettative."Tatticamente la Lazio migliora molto, questo è fuor di dubbio." - afferma Vincenzo D'amico in un'intervista riportata dalla rassegna di Radiosei - "Quindi l’acquisto mi convince, anche se per ritenere completo il reparto avanzato credo che vada trattenuto Caicedo. Tecnicamente bisogna vederlo all’opera, ma visti i soldi spesi immagino sia un innesto ben ponderato. Sono però dubbioso per quel che riguarda l’ambientamento." - continua il campione d'Italia del '74 - "Muriqi a questi livelli non ha mai giocato. E non è nemmeno abituato a stare in squadre che scendono in campo ogni tre giorni. Inoltre l’infortunio che si porta dietro non fa che rallentare il suo inserimento. Invece sarebbe stato importante conoscere i nuovi compagni, allenarsi con loro fin da subito."

