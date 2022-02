Lazio, da Luis Alberto a Immobile: i biancocelesti festeggiano S.Valentino - FOTO

Non è mai un giorno come gli altri il 14 febbraio data in cui si festeggia l'amore in ogni sua forma. Come sempre in questo giorno speciale anche i giocatori della Lazio tramite i social hanno dedicato un pensiero alle mogli o compagne che tutti i giorni li sostengono. Luis Alberto ha postato una foto della moglie Patricia con un mazzo di rose rosse e la frase: "Grazie per essere come sei, grazie per tutto quello che fai per noi e per la nostra famiglia. Ti amo oggi e sempre".

All'appuntamento non sono mancati neanche Ciro Immobile che ha repostato alcune storie della sua Jessica, ma anche Zaccagni e Leiva. Tutti hanno condiviso un pensiero per la loro dolce metà.