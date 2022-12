Lazio, da Marquinhos a Petkovic: Croazia - Brasile come il 26 maggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Brasile ha salutato il Mondiale di Qatar 2022. Ancora una volta fatali i quarti di finale, con i verdeoro stavolta eliminati dalla Croazia ai rigori. Decisivo dal dischetto il palo colpito da Marquinhos, che ha azzerato qualsiasi speranza di rimonta dei suoi. L'errore del difensore brasiliano evoca dolci ricordi per i tifosi della Lazio. Fu proprio Marquinhos, allora alla Roma, a sbagliare il tempo dell'intervento in occasione del cross di Candreva, deviato da Lobont, che Lulic spinse in rete nella finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. Le similitudini con quella partita storica non finiscono qui: Bruno Petkovic, autore dell'1-1 in Croazia - Brasile, è omonimo di Vladimir Petkovic, condottiero della Lazio nel derby dei derby. Dolci ricordi per i biancocelesti, un incubo sempre vivo per i giallorossi. Anche durante i Mondiali.