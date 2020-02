Lazio, dalla Spagna: "Il Barcellona pensa a Inzaghi per il dopo Setien"

LAZIO, IL BARCELLONA PENSA AD INZAGHI - La Lazio non perde da 19 partite in campionato, in Europa solo il Liverpool ha fatto meglio. È chiaro che la marcia e la posizione di classifica dei biancocelesti non stanno passando inosservate, con la squadra di Inzaghi che ha gli occhi puntati addosso per il bene che sta facendo. Grande merito è proprio dell'allenatore piacentino, al suo quarto anno alla guida della Lazio. Il talento di Inzaghi non è in discussione, emerge ogni anno di più ed è per questo che molti top club l'hanno messo nel mirino. Tra questi c'è anche il Barcellona, ultimo ad aggiungersi alla lista, come riporta 'Don Balon'. Un semplice interesse, potremmo dire un attestato di stima più che normale per il cammino spettacolare che Inzaghi sta compiendo. Ma nulla di più, nessun contatto ovviamente. Secondo 'Don Balon' il Barça vorrebbe a fine stagione sostituire Quique Setien e il tecnico biancoceleste potrebbe essere un nome da inserire in lista. Al momento, però, nulla appare più improbabile di un addio di Inzaghi dalla Lazio: Roma è casa sua da anni, la Lazio è casa sua da anni. Ha un contratto ancora di un anno e una (eventuale) Champions League da giocare dopo stagioni di sacrifici e rammarici per non averla centrata prima. Ora che ce l'ha a portata di mano, non vorrà certo lasciare a qualcun altro il piacere di disputare le notti europee più ambite. Inzaghi, poi, ha un rapporto splendido con la piazza, i giocatori e la società, che crede fortemente in lui. Insomma, il Barcellona può anche ammirare Inzaghi, ma da lontano. Simone è un patrimonio della Lazio.

Lazio - Inter, Inzaghi: "Con questi ragazzi è un'emozione continua. E su Milinkovic..."

Piccinini, parole al miele per Inzaghi: "Ha coraggio e personalità, il futuro è suo" - FT

Torna alla home page