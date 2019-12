Lazio, De Cosmi: "Con la Juventus i dettagli faranno la differenza"

Lazio - Juventus si avvicina, cresce l'attesa intorno al big match di sabato. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto De Cosmi: "Lazio-Juventus è una partita dal fascino particolare, si raggiungerà un numero importante di tifosi sugli spalti dell’Olimpico. La squadra di Inzaghi è consapevole dei propri mezzi, corre fino alla fine, gestisce bene i momenti della partita: la Prima Squadra della Capitale arriva all’appuntamento nelle migliori condizioni. Gare come questa si preparano da sole: affrontare la prima del campionato ed una delle migliori compagini d’Europa porta i calciatori a dare di più. Mister Inzaghi ed il suo staff sanno come preparare al meglio i ragazzi attraverso gli allenamenti. La cura dei particolari farà la differenza. I bianconeri hanno in panchina un tecnico maniacale ed in rosa elementi capaci di fare la differenza in ogni istante. In casa Lazio c’è entusiasmo: questa atmosfera è stata costruita nel tempo, partendo dalla conferma di mister Inzaghi al timone. Mi auguro che, contro la Juventus, la Lazio possa fare la sua gara migliore”.

