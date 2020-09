Lazio, De Cosmi: "Sicuro che la rosa verrà rinforzata" E su Akpa Akpro...

Mister Roberto De Cosmi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della preprazione della squadra di Inzaghi e anche del mercato portato avanti dalla società: "La Lazio in ritiro ha lavorato bene e con qualità in vista del prossimo campionato, dove bisognerà farsi trovare pronti. La prima verrà saltata e questo aiuterà la squadra a dosare ancora meglio i carichi in vista della ripresa a Cagliari. Lucas Leiva sta poi recuperando la forma e già sabato a Frosinone cercherà di mettere minuti nelle gambe. C'è poi Akpa Akpro, che a Salerno ha dimostrato di essere un centrocampista importante che potrà dare una mano nelle rotazioni, visto che si giocherà ogni tre giorni tra campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League".

STADI - "Spero poi che gli stadi possano riaprire, seppur parzialmente, al pubblico il prima possibile. Per quanto riguarda il mercato, la Lazio è abituata a muoversi con oculatezza e sono sicuro che rinforzerà la rosa".

