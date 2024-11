Lazio, De Grandis (Sky): "Porto squadra forte. Mi aspetto una gara..."

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare di Lazio - Porto, delle italiane in Europa e non solo. Ecco di seguito le sue parole: "Mi aspetto una Lazio spensierata. Da prima in classifica non ai l'ansia di vincere per forza, dovrebbe essere una partita divertente. Mi spaventa di più il Monza che la gara di stasera. Italiane in Europa? Il gap si è assottigliato. Non è solo per l'Inter che batte l'Arsenal, o il Milan che vince a Madrid. L'Atalanta ha vinto l'Europa League. Il calcio italiano ha qualcosa di più dal punto di vista tattico, non sono convinto che le partite che finiscono 5-4 siano più divertente. Poi è chiaro che le big europee hanno più soldi da investire e giocatori più talentuosi. Non sempre le coppe europee sono un danno, anche per il campionato. Rischio di pensare troppo al Monza? Non penso, Baroni turna sapientemente e bene i giocatori, è bravo in questo. La vetrina internazionale è importante, il Porto è squadra da Champions League. Il loro valore? Tecnicamente è una squadra forte, una delle migliori dell'Europa League. Tchaouna? Mi aspetto una gara vorace, ha 21 anni e deve crescere. Ha qualità, non so se sarà la chiave per vincere stasera, ma vediamo".