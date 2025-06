Lazio, De Grandis (Sky): "Raspadori non mi fa impazzire. Se Sarri..."

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il possibile acquisto di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale azzurra, con Valentin Castellanos probabilmente in partenza. Ecco di seguito le sue parole:

"Raspadori? È bravo, ma non mi fa impazzire. È uno che calcia bene con entrambi i piedi, è un brevilineo e secondo me deve fare la seconda punta, per questo motivo dico che non mi piacerebbe alla Lazio con il 4-3-3. Se lo ha chiesto Sarri perché in lui ha visto un nuovo Mertens dico ok, ma solo perché mi fido ciecamente di Sarri. Cedere Castellanos o meno? Dipende tutto da quanto mi offrono, se mi danno 30 milioni lo cedo, anche se è un grande giocatore".

