Lazio, De Laurentiis porta Hysaj in tribunale: ecco perché e la cifra richiesta

RASSEGNA STAMPA - Elseid Hysaj è uno dei nuovi acquisti della Lazio. Il terzino albanese si è trasferito in biancoceleste a parametro zero dopo gli anni vissuti al Napoli. In Campania non hanno dimenticato il calciatore, soprattutto Aurelio De Laurentiis che sembra esser rimasto scottato dalla decisione dell'ex Empoli. Come sottolinea Il Mattino, pochi giorni fa a sorpresa la cancelleria del tribunale di Napoli ha comunicato all'avvocato del giocatore che sta procedendo alla nomina del terzo arbitro per completare il collegio per il lodo legato all'ammutinamento. Bisogna tornare indietro al 5 novembre del 2019, quando i giocatori si rifiutarono di accettare la scelta del patron campano di mandare la squadra in ritiro dopo la gara con il Salisburgo. De Laurentiis aveva minacciato multe, ma la situazione sembrava rientrata. A distanza di quasi due anni la cosa è riemersa con il legale di Hysaj che ha ricevuto la comunicazione. Ci si vedrà in tribunale a meno che non si trovi un'intesa prima dell'udienza. Per Di Lorenzo e Mario Rui, rappresentati dallo stesso avvocato del neo biancoceleste, non sono arrivate le stesse comunicazioni e quindi è probabile che la moratoria non valga solo per Hysaj, forse a causa del fastidio per l'addio a parametro zero o chissà altro. La richiesta del presidente del Napoli è di 65mila euro.