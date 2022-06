Lazio, Delgado: "Milinkovic l'ago del mercato. Su Marcos Antonio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex biancoceleste Roberto Delgado ha espresso le sue sensazioni sul mercato della Lazio e su alcuni elementi della squadra di Sarri. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me la Lazio farà un gran mercato però abbiamo perso parecchi giocatori in scadenza di contratto, poi sicuramente perderemo uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Il mercato si farà sulla partenza o permanenza di Sergej, secondo me rimane un altro anno perché sta bene e sta crescendo. Merita un top club perché è uno dei più forti d’Europa però spero rimanga con noi. Sarri? Il primo anno con lui è sempre così, tranne con alcune squadre ma dal prossimo la Lazio lotterà per i primi posti. Farà sicuramente la Champions e diventerà forte”

IMMOBILE – “Premettendo che Mancini mi ha fatto esordire in A allenandomi per tre anni ed è uno degli allenatori più forti che c’è, ma non lo capisco perché se ho l’attaccante più forte in Italia io baso la mia nazionale su Immobile. Non hai un altro che ti fa tanti gol. Sta sbagliando l’Italia a non giocare per lui, è un attaccante che ti fa 35 gol in campionato perché privarti di uno del genere. Infatti, la nazionale sta in difficoltà. Per carità sicuramente deve adattarsi in Nazionale ma se l’Italia non ha uno che fa gol e che segna, dovrebbe porsi una domanda. Mi adatto a lui. Poi Ciro non deve lasciare la Nazionale perché da quando sta alla Lazio ci stupisce ogni anno, il gol ce l’ha nel sangue e può fare benissimo con l’Italia"

MILINKOVIC – "È il migliore della Serie A che ha fatto anche più di Messi e stiamo parlando di un centrocampista. Per quest’anno si contano sulle dita di una mano le partite che ha fatto sbagliate. La vedo difficile se lo riusciamo a mantenere per tanto se continua a fare campionati così. Lasciare la Lazio dove sei coccolato e andare in un’altra squadra poi diventi uno dei tanti, però trionferà ovunque andrà”

ATTACCO – “Zaccagni ha fatto un grandissimo campionato è stato decisivo. Felipe Anderson ha delle qualità che manco lui sa, se solo lui capisse quanto è forte. Deve essere più costante perché è devastante. Pedro ha avuto un po’ di infortuni nella prima parte della stagione, non penso che ci sia uno come lui che abbia vinto tutti quei titoli. Solo la Roma poteva mandarlo via. Mertens? lo prederei subito perché è un grandissimo attaccante poi con Sarri si è sempre trovato bene, magari lo prendesse la Lazio”

LEIVA – “Ho un rapporto bellissimo con lui, prima che partisse per il brasile ci siamo visti e ci siamo abbracciati. Mi sono commosso, è un grande uomo. Abbiamo perso il centrocampista fondamentale, costituiva con Luis e Milinkovic il centrocampo più forte d’Italia. Mi ha parlato bene di Marcos Antonio, potrebbe esaltarlo Sarri. Da quello che ho capito resterà in Europa, non si sa se in Italia"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Serie A, nasce l'idea spareggio per assegnare lo Scudetto: i dettagli

Calciomercato Lazio, stallo Romagnoli: la situazione