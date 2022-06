Calciomercato Lazio, stallo Romagnoli: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Romagnoli aspetta la Lazio. Una frase diventata ormai un cult in questi mesi da quando la società ha mosso i primi passi per portarlo a Roma fino a oggi. Nessun accordo ancora, la certezza che il difensore voglia venire a Roma ma anche il rischio che decida di non attendere più e di accasarsi in un altro club. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei su di lui si è fatto avanti il Monza di Galliani-Berlusconi, e anche la Juventus in modo indiretto sembra poter entrare in partita. Un accordo con il Milan sembra invece sempre più lontano nonostante il cambio di proprietà.

Romagnoli ha 27 anni, vuole continuare a giocare in una piazza importante: per venire alla Lazio rinuncerebbe alla Champions ma il tempo scorre e dopo l'incontro telefonico del 18 maggio non si è mosso più niente. La società biancococeleste è arrivata ad offrire 2.5 milioni di euro, con un altro piccolo sforzo si può chiudere a 2.7/, 2.8 milioni. Insomma un ultimo sforzo per non rischiare di rimanere con un pugno di mosche.