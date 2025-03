Lazio, Delio Rossi: "Baroni non va messo in discussione. In estate prenderei..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi ha fatto il punto in casa Lazio a meno di una settimana dal ritorno in campo contro il Torino. L'ex tecnico biancoceleste ha detto la sua sulla condizione atletica della squadra e sul mercato da fare in estate:

CONDIZIONE FISICA - "La Lazio ha dato il meglio di sé con il 4-4-2 e soprattutto giocandolo con intensità, prendendo gli avversari alti; per fare questo serve una buona condizione fisica. E’ facile mandare in condizione una squadra, ma prima la prendi e prima la esaurisci. Non so se in questo momento la brillantezza manca per via della forma atletica o per motivazioni psicologiche: ci sono ragazzi che arrivano da piazze prestigiose, in cui serviva una fame diversa. Io non so la situazione ma l’unica componente che può migliorare tutto è composta da allenatore, staff tecnico e società. E siccome riteniamo all’altezza il tecnico l’unica cosa da fare è non metterlo in discussione".

MERCATO - "Per me il problema non è sugli esterni, io per fare una grande squadra devo partire dall’asse centrale: portiere, difensore centrale, mediano e centravanti. I terzini sono gli ultimi dei problemi. Partendo da questo blocco, individuerei l’alternativa di Castellanos o Dia più un centrale di livello per copiare di Gila e poi interverrei sulla metà campo perché Guendouzi e Rovella non possono giocare sempre; Belhayane non lo conosciamo bene, ma se non gioca con continuità significa che adesso non può farlo. Per giocare come vuole Baroni servono giocatori veloci e che accettano l’1 contro 1, quindi devo accettare il fatto di giocare sempre in anticipo. Dal punto di vista tecnico Romagnoli è il migliore, poi bisogna vedere le caratteristiche. Fabiani per me è bravo e come ha trovato questi calciatori ne saprà trovare sicuramente altri".