Lazio, Delio Rossi: "L'Udinese meglio fisicamente. E il rigore su Zaccagni..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha commentato la partita contro l'Udinese, analizzando la prestazione delle due squadre e l'episodio discusso che ha visto protagonisti Kamara e Zaccagni nell'area di rigore friulana.

"Gara difficile, in sede di pronostico si presentava particolare e forse è stata più complicata del previsto. Risultato giusto, forse meritava qualcosa in più l’Udinese. Per me la Lazio è una squadra seria, che sa anche soffrire. L’Udinese stava meglio fisicamente. Il gol non andava preso e poi ci sta che la partita si sia complicata. La differenza la fanno i calciatori. La Lazio quest’anno ha 4-5 eccellenze. Zaccagni, Guendouzi, Rovella, Tavares e forse Gila, con Castellanos che fa il suo: se un paio mancano sai bene che le alternative non sono di pari livello. La Lazio deve stare sempre bene per fare la differenza. L’importante è rimanere attaccati al carro fino a fine aprile, poi la Lazio si giocherà le sue chance per un posto in Champions".

KAMARA-ZACCAGNI - "Per me non era rigore, per il mio modo di intendere il calcio quello non è mai rigore".

NUNO TAVARES - "Quando l’ho visto giocare all’inizio mi sono chiesto: ma dov’era prima? È un giocatore che se sta bene può stare nelle primissime squadre. Qualche problema lo ha. È una perla rara e il fatto di gestirlo significa che è sempre a mezzo servizio. Bisogna lavorarci bene se si vuole averlo a disposizione e con continuità. Si deve parlare con i medici per capire a fondo la problematica. Io comunque preferisco averlo per due gare in meno, ma averlo poi al 100%".