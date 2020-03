Lazio, deturpato leggio in Piazza della Libertà - FOTO

Lo scorso 9 gennaio Piazza della Libertà si è colorata di biancoceleste. Un luogo sacro per la Lazio, arricchito di riferimenti che richiamano la storia gloriosa del club. Purtroppo, però, alla vigliaccheria non c'è mai fine. Infatti è stato deturpato un leggio che la SS Lazio Atletica Leggera aveva installato in quell'importantissimo giorno. Un gesto turpe e codardo, opera di vandali che spesso si dilettano a rovinare con scritte ributtanti il frutto del lavoro altrui. La storia della Lazio va avanti, e con essa l'impegno di chi se ne prende cura.

SERIE A, IL NUOVO CALENDARIO

LAZIO, PAROLO RINNOVA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE