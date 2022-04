Lazio, Di Biagio: "Progetto Sarri deve andare avanti indipendentemente dal risultato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Ospite negli studi Dazn in occasione del pre-partita di Spezia - Lazio, Gigi Di Biagio ha parlato della squadra di Sarri: "La Lazio quest'anno fuori casa ha giocato un grande calcio, perdere la partita al 90' contro il Milan non è stato di certo buono per loro.Fa sempre delle buonissime partite contro le grandi. Poi i risultati non arrivano. Il motivo non lo so, stranamente quando va fuori fa molti più punti che in casa. Progetto con Sarri deve andare avanti indipendentemente da come andranno le prossime partite”.

MILINKOVIC E IMMOBILE - "Sergej dà tantissime soluzioni, è bravo con la palla a terra, con la palla alta. È un leader, può giocare in tante posizioni. Non è certamente un giocatore che scopriamo noi. Immobile? A differenza di qualche tempo fa, vedo Ciro giocare molto meglio con la squadra per poi attaccare la profondità. Si tratta di un giocatore importantissimo per il gol, ma anche per il gioco quando scambia con i centrocampisti".

TORNA ALLA HOMEPAGE