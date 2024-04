Lazio, Di Gennaro: "Che rimpianto! Domani mi aspetto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di tag24.it, il doppio ex Davide Di Gennaro ha presentato la partita tra Lazio e Salernitana, sottolineando i problemi della squadra biancoceleste e le sue aspettative entro la fine della stagione. Il centrocampista ha poi spostato l'accento sui rimpianti che possiede dopo le esperienze con entrambe le maglie:

"Sicuramente sarà una partita dal pronostico sbilanciato perché la Lazio, seppur con tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare quest’anno, è nettamente più forte. La Salernitana dovrà affrontare queste partite che restano nella maniera più dignitosa possibile e poi per il futuro ci sarà modo di riprogrammare un annata diversa. Avranno sicuramente ambizione il prossimo anno in Serie B. La Lazio deve pensare di finire bene questa stagione perché è arrivato un allenatore molto bravo e preparato (Tudor, ndr) e può ancora raggiungere qualche traguardo. È chiaro che si tratta di una squadra che veniva da oltre due anni con Sarri e che aveva un metodo di lavoro e di gioco completamente diverso. Bisognerà sfruttare queste ultime 7 partite per finire al meglio e poi capire dove intervenire per modellare la squadra, in base alle richieste del nuovo allenatore"

I PROBLEMI DELLA LAZIO - "Ha affrontato due partite molto complicate, sia con la Juventus che con la Roma. Alla prima contro i bianconeri c’è stata una risposta di livello, anche dal punto di vista emotivo, dovuta anche al cambio tecnico. Poi però sono riemersi i difetti. Col passare delle settimane un allenatore come Tudor può entrare nella testa dei giocatori e far capire alla squadra i suoi dettami tattici. Una partita come quella di domani può essere ideale per provare il gioco. Con Juve e Roma c’era più l’aspetto motivazionale invece. Quando si arriva a un cambio di allenatore è evidente che ci siano delle problematiche interne. Anche in questo caso, da fuori è difficile dare giudizi. Tudor ha un modo di giocare completamente diverso, anche solo per quel che riguarda lo schieramento difensivo. la scelta dei giocatori dipende dal suo modo di intendere il calcio".

RIMPIANTI - "Lazio e Salernitana sono entrambe un grande rimpianto. Con la Lazio ho vissuto una forte delusione perché non mi sono potuto giocare al meglio una grande chance, che mi ero costruito negli anni. Gli infortuni li abbiamo gestiti male e ho perso un anno. Dopo di che la società ha fatto altre scelte e io ho dovuto cambiare. A Salerno poi non ero con la testa completamente invogliato. Non è stato facile scendere di categoria e ho trovato tante difficoltà ambientali, anche interne alla società. È stata un’annata maledetta".