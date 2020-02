Lazio, Di Gennaro: "Con il Verona non sono due punti persi. Luis Alberto? Fuoriclasse"

Dopo il pareggio con il Verona, la Lazio cercherà di ottenere il massimo sul campo del Parma. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Di Gennaro: "Questo è un campionato molto interessante, dove si possono perdere punti con qualsiasi squadra. Lo dimostra l'Hellas Verona, che ha fermato la Lazio. Gli scaligeri hanno individualità interessanti, Strakosha ha risposto presente nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Ovviamente la squadra di Juric è stata anche molto fortunata, visti i due pali biancocelesti ed i miracoli di Silvestri. Comunque non sono stati due punti completamente persi, non è stato un passo falso. L'aggressività veronese però nei duelli in ogni zona del campo ha fatto la differenza, Juric segue le orme dell'Atalanta di Gasperini. Luis Alberto è un fuoriclasse, il vero numero 10 del nostro campionato, uno dei migliori in assoluto. Lo spagnolo è cresciuto anche in termini di personalità, fa parte del più forte centrocampo in Italia. Può ancora crescere Lazzari, che ha delle qualità impressionanti. La gara di Parma sarà insidiosa ma i ducali sono in emergenza quindi la Lazio dovrà assolutamente approfittarne".

LAZIO, ESODO A PARMA

LAZIO, LULIC IN PAIDEIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE