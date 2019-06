Lazio, Di Gennaro: "Dal mercato giocatori perfetti per il modulo. Capitano? Vedrei bene Leiva"

Presto i primi colpi del calciomercato Lazio diventeranno ufficiali. Elementi ideali per il modo di giocare del tecnico, focalizzato sulla difesa a tre. Ne è convinto Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: “La Lazio sta seguendo giocatori perfetti per il 3-5-2 di Inzaghi, tecnici, veloci e bravi a spaccare le partite. Immobile è un giocatore pronto, sa benissimo come gestire le pressioni. In Nazionale è più difficile diventare titolare, la Lazio gli può consentire di rimanere a certi livelli. Poi il calcio è fatto di periodi, dipende dai rendimenti. Mancini per ora non ha ancora trovato il suo attaccante ideale, forse le caratteristiche di gioco non si sposano bene con Ciro ma in biancoceleste può prendersi soddisfazioni importanti. Sente questa squadra sua, non so se abbia doti di leader ma potrebbe anche diventare capitano anche se forse vedrei meglio Leiva in questo ruolo". Non sarà facile trovare un calciatore con le qualità del brasiliano: "Trovare un altro Lucas è difficile, ha qualità pazzesche. La formula fantasia scelta da Inzaghi è corretta. Non è facile trovare una sua riserva, Badelj e Cataldi hanno altre caratteristiche. Dipenderà anche dal loro futuro. Tare però è sempre stato bravo a trovare alternative importanti, lo dimostra il passato".