Lazio, Di Gennaro: "Immobile può scavalcare Piola? È determinato..."

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e ora telecronista per la RAI, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare dell'Italia e del momento di Ciro Immobile: "Immobile e Belotti stanno facendo molto bene, hanno trovato il gol con continuità in campionato, timbrando anche in nazionale, e ciò fa ben sperare. Adesso avranno una condizione diversa rispetto a novembre quindi andrà meglio. C'è anche Balotelli che deve trovare la condizione fisica, ma ora è giusto che Mancini tenga più in considerazione gli attaccanti di Lazio e Torino". Poi sul rendimento del bomber in biancoceleste ha aggiunto: "Alla Lazio Immobile ha fatto sempre bene, poi ha avuto delle difficoltà in azzurro. Il gol con la Finlandia gli ha permesso finalmente di sbloccarsi, si è fatto trovare pronto da attaccante vero, d'area di rigore. È un ragazzo che viene fuori con carattere dalle difficoltà. Il suo rendimento di questo inizio di stagione è ottimo, ha risolto anche la partita di Europa League pareggiandola. Poi ha l'Europeo, e questo è senza dubbio un grande stimolo. Se Immobile può scavalcare i record di Piola nella Lazio? Deve mantenere questo rendimento, ha 29 anni e tempo per segnare. Il carattere e la determinazione di certo non gli mancano. Con l'Italia è più difficile segnare con continuità. Adesso deve sfruttare questa opportunità nel migliore dei modi. Sta bene e deve lottare per diventare un titolare fisso anche in azzurro".

