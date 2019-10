Italia, Immobile e Acerbi in maglia verde: gli scatti ufficiali - FOTO

Il verde speranza addosso a Immobile e Acerbi si trasforma in verde certezza. I due calciatori della Lazio hanno posato per le foto ufficiali della Nazionale con la nuova maglia 'Rinascimento'. Entrambi i calciatori hanno poi postato l'istantanea sui propri profili social. Tanti commenti di apprezzamento e anche qualche critica, non certo per la qualità dei calciatori, ma per la scelta della divisa verde.

