West Ham, Felipe Anderson ricorda la Lazio: “Ho imparato tanto”

Che anni, quelli tra la Lazio e Felipe Anderson. L'ascesa complicata, poi l'esplosione con Pioli e l'amore incondizionato dei tifosi biancocelesti. Affetto ricambiato, ovviamente. Il brasiliano segue ancora con affetto il suo vecchio club e, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del West Ham, l'ex laziale ha rimarcato l'importanza tattica che ha avuto il suo percorso di cinque anni in Serie A: “In Italia ho imparato la tattica e questo mi ha aiutato molto. L'approccio al campionato inglese non è facile, qui i giocatori sono fortissimi e ogni squadra ha grande qualità. Ma grazie alla tattica che ho imparato per cinque anni in Italia è andato tutto bene”, afferma il Pipe. I suoi anni alla Lazio rappresentano uno step fondamentale della sua carriera: “Se fossi arrivato direttamente dal Brasile penso che avrei impiegato più tempo ad adattarmi, perché il ritmo qui è molto intenso. In Brasile è lento, in Italia a metà strada e Inghilterra veloce. Quindi, dopo aver giocato in Serie A, la Premier League è perfetta".

LAZIO, LUIS ALBERTO SI RACCONTA

LAZIO, LE PAROLE DI AGOSTINELLI

TORNA ALLA HOMEPAGE