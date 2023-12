Lazio, Di Livio: "Un po' di fortuna, ma passare il turno è tanta roba". E su Immobile...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

L'ex calciatore Angelo Di Livio è intervenuto a TvPlay per parlare del periodo di forma di Ciro Immobile. Il capitano ha realizzato una doppietta decisiva nell'ultima sfida di Champions della Lazio. Ecco il suo pensiero a riguardo, dal ruolo del capitano nella squadra alle parole del suo agente: "Immobile? Io non l’ho mai criticato. Con tutto il rispetto di Castellanos, la Lazio non si può privare di Immobile. Lui ha vissuto un momento particolare per colpa della poca condizione fisica, cosa che capita durante un anno. Agli attaccanti, poi, non puoi proprio parlare quando non riescono a segnare per un po’. Se queste sono le alternative, Immobile può giocare anche con una gamba sola”.

“Parole dell’agente di Immobile? Quel ‘ci vuole rispetto’, per me, è una critica anche a Sarri. Immobile è stato sempre un po’ sottovalutato. In Europa, forse, gli manca qualche gol, anche se la Lazio negli ultimi anni non ha fatto sempre le coppe. Lui deve giocare sempre, anche quando non sta bene. Sarri, secondo me, ci ha parlato, ma Immobile è troppo importante per farlo stare in panchina. La Lazio è stata anche molto fortunata nelle prime gare di Champions, ma passare il turno è tanta roba. Sarri sta gestendo Immobile come Spalletti in Nazionale? In Nazionale è diverso, ci sta che ci sia una staffetta con l’altro attaccante”.