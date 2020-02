Lazio, Di Napoli: "Realtà importante, per lo Scudetto non ha nulla da perdere"

La lotta Scudetto sta catalizzando su di sé le attenzioni di tutto il mondo del calcio nostrano. Perché finalmente esiste, grazie a Lazio e Inter. Antagoniste aspettate della Juventus e candidate a lottare fino in fondo. Questo è il pensiero di Arturo Di Napoli, ex attaccante di Messina e Inter tra le altre. Ecco le sue parole a Radio Spotiva: "Credo che la Juve sia sempre e comunque la squadra da battere, anche se i bianconeri sono più proiettati alla Champions. Forse non si aspettavano un'Inter e una Lazio così preparate. Quella biancoceleste una realtà importante e se la potrà giocare fino in fondo: alla Lazio hanno tutto da guadagnare e niente da perdere".

