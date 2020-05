Lazio, Djibril Cissè ci prova ancora e rilancia l'appello a due squadre

"Giocherei anche gratis pur di arrivare a quotta 100 gol in Ligue 1". Così qualche giorno fa dichiarava Djibril Cissè in un'intervista. L'ex attaccante della Lazio, pur di tornare in campo, è davvero disposto a tutto. L'obiettivo (quello dei 100 gol nel campionato transalpino) è distante di sole 4 reti e la voglia di tornare a giocare sta diventando sempre più irrefrenabile. Tanto da spingere il giocatore francese a proporsi a due club, il Nimes e il Dijon: "Prima dell’Auxerre ho iniziato la mia carriera al Nimes. Sarebbe la chiusura di un cerchio. E poi ho grande rispetto anche per il Dijon. Da parte loro sarebbe un grande gesto”. Queste le parole rilasciate all'emittente Europe 1 da Cissè a breve compierà 39 anni e la sua ultima esperienza risale a un anno fa (all’Yverdon in Svizzera).