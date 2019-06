Lazio, dopo Inzaghi e Peruzzi tocca a Grigioni: pronto il rinnovo

Prima il rinnovo di Simone Inzaghi, poi ieri anche l'ufficialità del prolungamento di Peruzzi. A breve arriverà il momento di Adalberto Grigioni, storico preparatore dei portieri in casa Lazio, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Nella giornata di ieri infatti, Grigioni ha messo la firma sul suo nuovo contratto con i biancocelesti. Rinnovo di un solo anno, deciderà di stagione in stagione se proseguire. Originario dell'Umbria, da anni ormai fa avanti e indietro da Roma per raggiungere Sangemini, il suo paese in provincia di Terni. Grigioni è alla Lazio dal 2005, un record condiviso soltanto con Bianchini, preparatore atletico che si dedica al recupero degli infortunati. La sua avventura in biancoceleste può proseguire.

