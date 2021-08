Lazio, Drago su Cataldi: "Si è perso, la concorrenza lo ha destabilizzato"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Drago ha parlato, in particolare, di Danilo Cataldi. Il tecnico ha spiegato il suo punto di vista sul centrocampista della Lazio: "Danilo è il giocatore che ha reso meno delle aspettative. Avrei scommesso più su di lui che su altri che ho avuto. È un giocatore di qualità e personalità ma un po' si è perso. La concorrenza lo ha destabilizzato invece di caricarlo. Si sentiva importante alla Lazio all'inizio, l'arrivo di Milinkovic lo ha messo in ombra e non ha più messo in ombra le sue qualità".

Lazio Women, Serie A: giovedì la presentazione del calendario

Jacobs, le insinuazioni della stampa estera: arriva la risposta di Malagò

TORNA ALLA HOMEPAGE