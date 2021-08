Lazio Women, Serie A: giovedì la presentazione del calendario

Il campionato femminile di Serie A partirà il 28 agosto. Cresce l’attesa per vedere all’opera le dodici squadre che si contenderanno il titolo della stagione 2021/2022. I riflettori saranno puntati sulla Juventus che è la detentrice del titolo. Giovedì alle ore 13:30 verrà presentato il calendario virtualmente sugli account social della Divisione Calcio Femminile. Facebook: @FIGCfemminile Twitter: @FIGCfemminile Instagram: @figccalciofemminile. Il calendario completo sarà poi visibile sul sito ufficiale della FIGC. Nella stessa sera su LA7, nel corso della trasmissione ‘In Onda’, la presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, la Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini e il capitano della Nazionale e della Juventus Sara Gama commenteranno il calendario e faranno il punto sul prossimo campionato di Serie A.

Il campionato di Serie A femminile sarà trasmesso in diretta anche quest’anno su TimVision, a questo si aggiungeranno anche i match della fase finale della Coppa Italia e della Final Four della Supercoppa. Altra novità è rappresentata da LA7 che ha acquistato i diritti per portare in chiaro 22 incontri di campionato, le semifinali e la finale di Coppa Italia e tre sfide della Supercoppa.

