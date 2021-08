Jacobs, le insinuazioni della stampa estera: arriva la risposta di Malagò

La vittoria di Marcell Jacobs ha sollevato immediate polemiche. La più "rumorosa" è stata quella del Washington Post che, in un articolo, ha lanciato l'attacco: "Sarebbe ingiusto accusare Jacobs. A lui va dato il beneficio del dubbio, all'atletica no".

Alle insinuazioni, arrivate anche dal Times, ha risposto Giovanni Malagò...

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.