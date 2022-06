Lazio, Durmisi allo stadio del Brøndby: è la sua prossima destinazione?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Per Riza Durmisi, di ritorno dall’Olanda per una partentesi allo Sparta Rotterdam, è il momento di trovare un’altra squadra in cui mettersi in luce. Così, in una recente intervista all’ABC Sevilla il terzino ha rivelato di gradire la Spagna e spera tornare di nuovo al Betis Siviglia, a cui è rimasto molto affezionato. Ieri però sul profilo Instagram del calciatore è apparso uno un video (sgirato da lui stesso) che ritraeva lo stadio del Brøndby: Durmisi è già volato in Danimarca per giocare in Superligaen? Il filmato sembra lasciare davvero pochi dubbi.