Durmisi: “Devo tornare alla Lazio, ma ecco dove vorrei giocare"

Riza Durmisi rientra nella lunga lista dei biancocelesti che a gennaio sono partiti per una parentesi professionale, in prestito, all’estero. Il danese è volato in Olanda per vestire la maglia dello Sparta Rotterdam, ma la stagione è terminata e anche lui come gli altri suoi compagni dovrà fare rientro nella Capitale come stabilito dal contratto. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ABC de Sevilla, il terzino ha espresso i suoi desideri per il futuro. Queste le sue volontà: “Devo tornare alla Lazio ma so dell'interesse di diverse squadre. Anche dalla Spagna. Sogno di tornare in Spagna perché è un campionato che si adatta al mio stile di gioco e perché qui si vive molto bene”. Il suo sogno sarebbe quello di tornare a vestire di nuovo la maglia del Betis Siviglia, a cui è particolarmente affezionato tanto da seguirla passo passo anche da lontano. Lo ha rivelato lui stesso: “Il Betis è stata la prima squadra in cui ho giocato quando ho lasciato il mio Paese. Ho vissuto la finale della Copa del Rey come tutti i tifosi. Ho visto la partita a casa, a Rotterdam, e mi sono emozionato per il gol di Miranda. Sento che qualcosa di questo titolo è anche mio, che abbiamo dato vita a questo nuovo Betis e che con i soldi delle nostre vendite sono riusciti a costruire questa grande squadra”. In merito al futuro: “Il Betis ha già due buoni terzini. Uno ha avuto una stagione magnifica, Álex Moreno, e l'altro ha segnato il gol della Coppa: Miranda, ma se necessario sono disposto a tornare e lo farei andare gratis. Non sarà per soldi, mi piacerebbe molto. Ho un buon rapporto con Ángel Haro. Gli ho scritto quando abbiamo vinto la Coppa e mi ha risposto. Si è sempre comportato molto bene con me e ha lavorato duro per raggiungere questo obiettivo"

Mentre Durmisi sogna un ritorno al club andaluso, c’è chi si sta fremendo per trasferirsi definitivamente. Si tratta di Luiz Felipe, suo ex compagno alla Lazio. Il danese ha voluto commentare questa mossa di mercato, esaltando le qualità del difensore. Lo ha definito un “crack” paragonandolo anche a un ex del Real Madrid, ma non è tutto. Ha aggiunto: “Luiz Felipe è arrivato alla Lazio molto giovane, a 19 anni, ed è stato ceduto in prestito alla Salernitana, squadra in cui ho giocato anch'io. Ha fatto molto bene in prestito e poi non è stato facile tornare e ottenere un posto da titolare. L'ha fatto e così è stato negli ultimi anni. È molto resistente e ha una buona testa, il che è importante. Sa cosa vuole nella sua vita e nella sua carriera"

