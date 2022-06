Lazio, Durmisi su Luiz Felipe: "Un crack, mi ricorda un ex Real Madrid..."

Luiz Felipe lascerà la Lazio per accasarsi al Betis, ex club di Riza Durmisi che si è espresso sul suo, ormai, ex compagno...

La Lazio e Luiz Felipe sono ai saluti, tra dieci giorni il suo contratto scadrà e il centrale lascerà Roma. Nel corso di questi mesi però ne lui, ne il suo entourage sono stati con le mani in mano e hanno trovato l'accordo con il Betis Siviglia. Il club andaluso sarà. dunque, la nuova squadra del centrale brasiliano, come in passato era stata quella di un altro calciatore della Lazio: Riza Durmisi. Il terzino danese nel 2018 lasciò il Betis per trasferirsi in biancoceleste, dove non ha avuto però le stesse fortune e ha vissuto, ad eccezione del primo anno, stagioni difficili in prestito o fuori rosa.

Proprio Durmisi è intervenuto ai microfoni dell'ABC de Sevilla per esprimersi sul profilo di Luiz Felipe, approvando l'acquisto del Betis e sottolineando come, secondo lui, sia un "crack", un giocatore dal futuro incredibile e già scritto. Ma non solo, il terzino ha detto anche che, per caratteristiche, il difensore brasiliano gli ricordi l'ex Real Madrid, Pepe, ma con più testa. Un paragone importante e pesante, senza dubbio, per l'ormai ex Lazio Luiz Felipe che ora in Liga avrà il compito di confermare o smentire le aspettative.