Lazio, è il giorno di Lulic: con Djavan a Crotone riecco il capitano

Un cambio in lista che è in cottura da giorni, mai così imminente come ieri pomeriggio, quando Lazio e Crotone hanno definito l'accordo per il passaggio di Djavan Anderson. Cessione in prestito con diritto di riscatto per l'esterno di origini olandesi, che nella notte ha aperto le trattative coi calabresi per trovare un accordo sull'ingaggio, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Salvo sorprese, allora, ecco come questo dovrebbe essere il giorno giusto per lo swich in lista campionato: Inzaghi può riabbracciare Senad Lulic, fermo da un anno e non ancora pronto per giocatore. Ma riaverlo in panchina, in gruppo squadra, alla vigilia di un derby verità, può rappresentare una forza. Pronta dunque la variazione nella lista dei 25, notizie positive sulle trattative tra Djavan Anderson e il Crotone accelererebbero soltanto la questione. Bentornato capitano.

