Lazio, ecco come si prepara il Celta Vigo: il programma

LAZIO, IL PROGRAMMA DEL CELTA VIGO - Altri quattro giorni di Marienfeld, poi il volo da Dortmund il 9 agosto porterà la Lazio in Spagna per l’ultima amichevole della preparazione in programma il 10 contro il Celta Vigo. Sappiamo il momento della squadra di Inzaghi, si è faticato anche oggi durante il primo allenamento in Germania. E il Celta Vigo, invece? La società galiziana ha reso noto il programma della squadra di Fran Escribá. Come si legge su ‘lavozdegalicia.es', Los Celestes avranno due allenamenti aperti al pubblico, il primo già domani pomeriggio alle 18.30 al Madroa (centro sportivo del club) dopo la giornata di riposo concessa oggi. Mercoledì nuovo allenamento, giovedì è prevista l’unica doppia seduta della settimana (10.30 e 18.30), mentre venerdì spazio alle prove anti Lazio dalle 9.30, alla vigilia del match fissato alle 17 allo stadio Balaídos. Quella contro i biancocelesti sarà l’ultima amichevole prima dell’inizio della Liga: primo impegno della nuova stagione sabato 17 agosto alle 17 contro il Real Madrid in casa.

