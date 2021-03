Lazio, Eriksson vince il quarto derby su quattro: il ricordo del club dopo 23 anni - VIDEO

Era l'8 marzo del 1998 la Lazio stabiliva un record nella storia dei derby. Battendo la Roma 2-0 grazie alle reti di Boksic e Nedved, la squadra di Eriksson si aggiudicava la quarta stracittadina su quattro in stagione. L'ultimo successo si aggiunge dunque al 3-1 del 1° novembre 1997, oltre alle due partite valide per i quarti di Coppa Italia: 4-1 all'andata e 2-1 al ritorno. A distanza di 23 anni dal giorno in cui venne stabilito un record che è valido ancora oggi, il club biancoceleste l'ha ricordato con un video condiviso su Instagram: "Poker servito".

