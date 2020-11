Lazio, Escalante pronto al ritorno: "Manca poco" - FOTO

Gonzalo Escalante è uno dei giocatori a cui mister Inzaghi ha dovuto rinunciare dalla gara di almeno due settimane fa contro il Bologna. Infortunio muscolare per lui che è quindi rimasto ai box per tutto questo tempo. L'argentino però è pronto al ritorno e scalda i motori in attesa che possa essere di nuovo arruolabile nella compagine di Inzaghi. A testimoniarlo il calciatore stesso con una storia su Instagram: "Manca poco!".

Lazio - Juventus, Wilson: "Bianconeri in difficoltà, ma non possiamo perdere quattro titolari"

Lazio, Luis Alberto annuncia: "Sono negativo al tampone, con la Juve ci sarò"

TORNA ALLA HOMEPAGE