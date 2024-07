Lazio, Fabiani e il possibile addio di Immobile: ecco la sua risposta

TUTTOmercatoWEB.com

Quale futuro per Ciro Immobile? In conferenza stampa il direttore sportivo Fabiani ha fatto il punto sulla situazione del capitano biancoceleste. Ecco le sue parole in merito:

"Addio Immobile? Ne ho sentito parlare, rispondo con battute. Sono abituato ad agire quando ci sono le carte e le richieste ufficiali. Dovesse arrivare da parte del club che vuole Immobile, la società ne prenderà atto e valuterà il da farsi. I se e i ma lasciano il tempo che trovano. Ho sentito di questa eventualità, parliamo di uno che ha fatto la storia della Lazio, un campione, e va trattato nelle dovute maniere. Se arriverà la proposta del Besiktas e Ciro la prenderà in considerazione la società ne prenderà atto e si muoverà di conseguenza. Sono molto pragmatico e lineare, non voglio dire stupidaggini. Il calciatore non ha chiesto di andare via a zero, ho sentito dire che a lui sarebbe gradito il trasferimento. Nessuno ha messo alla porta nessuno, chi è andato via lo ha fatto per una sua volontà. Dovesse verificarsi, vuol dire che c'è la volontà del calciatore. Io spero possa rimanere, da parte mia e della società c'è stima dell'uomo. Noi dobbiamo ragionare con dati oggettivi e situazioni attinenti ai fatti, non su situazioni che rimbalzano a livello mediatico. Spero che resti, sarò sempre un suo tifoso. Sostituto? Se parte Immobile ci porremo il problema. Oggi fa parte della Lazio, il suo sostituto non è una priorità. Se partirà ne parleremo con il mister. Nelle condizioni normali dovrebbe partire per Auronzo, se oggi o domani cambia qualche situazione non parte. A oggi è tra i convocati per Auronzo. L'età passa anche per Ciro, è impensabile vedergli fare quello che faceva a 20 anni".