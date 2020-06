Lazio, Fascetti: "Non ha nulla da perdere, il centrocampo può fare la differenza"

L'ex Lazio Eugenio Fascetti è intervenuto ai microfono di Tuttomercatoweb.com per commentare la ripresa della squadra di Inzaghi: "Questi 4 mesi non l'hanno aiutata ma non ha nulla da perdere. L'obiettivo era la Champions e nessuno di noi pensava ad inizio anno che potesse lottare per lo scudetto. Ha il miglior centrocampo di tutti, i ritmi non saranno elevatissimi ma la qualità del centrocampo laziale potrà fare la differenza. Ora la Juve è leggermente favorita anche perchè ha lo scontro diretto in casa, per quanto possa ora contare il fattore campo".

