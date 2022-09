Lazio, fattore Luis Alberto a partita in corso: la statistica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La vittoria della pazienza. La Lazio batte 2-0 il Verona sbloccando il risultato al 69' con Immobile e chiudendola in pieno recupero con Luis Alberto. Fondamentale l'ingresso in campo del Mago nella ripresa: con i ritmi leggermente più bassi la qualità dello spagnolo ha fatto la differenza, come successo anche nella partita contro l'Inter. La rassegna stampa di Radiosei riporta una curiosa statistica: il numero 10 ha segnato 3 degli ultimi 5 gol subentrando dalla panchina, dopo che aveva segnato da subentrato solo una rete delle precedenti 33. Luis Alberto non è d'accordo perché vuole partire sempre dal 1', ma a gara in corso sta diventando sempre più un fattore.