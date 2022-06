Lazio, Felipe Anderson si è sposato: la splendida dedica per sua moglie

TUTTOmercatoWEB.com

È un grande giorno per Felipe Anderson. Dopo una buona stagione al ritorno con la maglia della Lazio, l'attaccante brasiliano ha deciso di compiere un grande passo nella sua vita. Le nozze con la sua dolce Lohanne sono un momento che il calciatore biancoceleste non dimenticherà mai. La cerimonia si è svolta a San Paolo in Brasile, e adesso i due potranno godersi ancora qualche giorno di vacanza prima dell'inizio della nuova stagione. Intanto Felipe ha scritto una bellissima dedica per sua moglie su Instagram: "Ho sposato l'amore della mia vita, la mia amica, e ora mia moglie! Sei fantastica, sei la mia persona preferita in questo mondo! Che Dio benedica il nostro amore, ti amo così tanto, mia principessa!".