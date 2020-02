Lazio, Feltri elogia Lazzari: “È la quintessenza dell’affidabilità”

Arrivato alla Lazio dalla Spal per esplicita richiesta di mister Simone Inzaghi, Manuel Lazzari si è ritagliato uno spazio di primo piano nella formazione biancoceleste, vincendo, praticamente sempre, il ballottaggio con Marusic. Vittorio Feltri, noto giornalista, ha speso parole al miele nei confronti del giocatore: “Lazzari è la quintessenza dell’affidabilità: va detto che non è un fuoriclasse, ma un secchione sì. È un motorino, a metà tra un terzino e un centrocampista, che sulla fascia viaggia ad alto numero di giri e consente di aumentare il tasso di imprevedibilità della Lazio su quel lato del campo”. Imprendibile sulla fascia, non è difficile indovinare la sua arma principale, il cross, armamento pesante nel suo carnet, tagliato e difficile da leggere per i difensori. I suoi strappi a risalire, capaci di spaccare l’azione difensiva avversaria, sono una manna dal cielo per la Lazio, che difende bassa e riparte. "In casa biancoceleste, il miglior acquisto della scorsa estate è stato lui, senza ombra di dubbio".

