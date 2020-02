Parma, D’Aversa: “Lazio fortissima, può competere per lo Scudetto. Su Inzaghi…”

Dopo aver finalmente recuperato la sfida contro il Verona, la Lazio domenica dovrà affrontare il Parma di D’Aversa, al sesto posto a pari punti con il Cagliari. In vista del match, l’allenatore gialloblù ha rilasciato una lunga intervista, riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. Il mister ha speso parole di stima nei confronti della compagine capitolina: “Affrontiamo una squadra fortissima che mercoledì, in una giornata non fortunata e contro una bella avversaria, ha creato tanto e colpito due pali. La Lazio, per struttura della rosa e bravura, può competere per lo Scudetto”. Chiamato a dire la sua sulla partita che si aspetta al Tardini, D’Aversa ha spiegato che la Lazio è una squadra che concede poco poiché fa una fase difensiva molto accorta: o si va in pressione alta per dare loro gli spazi per il giro palla, oppure bisogna difendersi più basso per evitare che giochino a campo aperto. Dunque, quella in programma domenica alle 18 sarà, per il mister, una gara di notevole intensità, in cui non sarà facile portare a casa un risultato positivo.

IMMOBILE E INZAGHI - Parole al miele anche nei confronti di Ciro Immobile, un attaccante completo, che ha segnato più gol di tutti negli ultimi dieci anni. Al bomber non va lasciato un uno contro uno in campo aperto, può far male in qualsiasi situazione. Subito dopo, invece, un commento su Inzaghi: “Un giovane vincente. Il mancato arrivo di Bielsa alla Lazio gli ha dato una mano, ma lui si era meritato quella panchina per ciò che aveva fatto la stagione precedente. È un amico e gli auguro il meglio”. Infine, l’allenatore ha fatto il punto della situazione sulla assenze in casa Parma, sottolineando che anche Scozzarella e Gagliolo non sono al top. In attacco sta pesando notevolmente l’infortunio di Inglese, notevole perdita dal punto di vista tecnico ed umano.

