Verso Lazio - Inter: tre nerazzurri tornano dalla squalifica, D’Ambrosio rischia…

Dopo la gara contro il Verona, slittata a causa della contemporaneità con la finale di Supercoppa, la Lazio dovrà vedersela con l’Inter, in quello che è, di fatto, uno scontro diretto. Con il pareggio contro i gialloblù, i biancocelesti sono arrivati a -1 dall’armata di Conte, avvicindandosi ulteriormente al secondo posto della classifica di Serie A. Tre nerazzurri, indisponibili causa squalifica per il ‘derby della Madonnina’, torneranno proprio per la sfida in programma all’Olimpico. Si tratta di Bastoni, Berni e Lautaro Martinez. Danilo D’Ambrosio, invece, potrebbe saltare il match contro la Lazio: attualmente diffidato, con un’ammonizione contro il Milan rimedierebbe la squalifica.

