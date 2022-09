Lazio - Feyenoord, finisce al 68' la gara di Immobile: l'Olimpico lo applaude

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È finita al 68' la gara di Ciro Immobile che ha lasciato il campo per fare spazio al giovane Cancellieri. Il capitano biancoceleste ce l'ha messa tutta, ha dato il massimo in campo per aiutare la squadra ma non è riuscito a iscriversi nel tabellino insieme a Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino. Un pizzico di rammarico per il bomber, ma i tifosi non hanno esitato a fargli sentire il loro supporto e così mentre si dirigeva verso la panchina dalla Nord si è alzato un coro per lui accompagnato da un applauso scrosciante.