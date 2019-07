Lazio, fine delle vacanze: la moglie di Luis Alberto gli lascia un messaggio

Tre giorni di riposo con la famiglia, prima di ridarsi appuntamento a Formello. Evidentemente troppo pochi per Patricia Vanegas, moglie di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio era volato a Ibiza per trascorrere alcune ore al mare, con compagna e figli. Oggi, però, è già tempo di tornare a lavoro. E la moglie utilizza i social network per salutarlo. Condivide uno scatto che li ritrae insieme e scrive: "Tempo di separarci di nuovo. L'ultima separazione, prima di tornare a stare tutti e quattro insieme". La Lazio partirà venerdì per l'Inghilterra, poi sbarcherà in Germania per l'ultima parte di ritiro. Patricia non vede l'ora di riabbracciarlo.

